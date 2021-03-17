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O que esperar da nova rodada de suspensão de contratos de trabalho

Os juristas Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a juíza Ana Luiza Fischer

Publicado em 17 de Março de 2021 às 16:02

Publicado em 

17 mar 2021 às 16:02
O assunto é a suspensão do contrato de trabalho Crédito: Divulgação
O governo federal, através do Ministério da Economia, prepara nova medida provisória que vai permitir uma nova rodada de cortes de jornada e suspensão de contrato de trabalho. O chamado BEm - 'Bolsa Emergencial' - deve impactar até três milhões de trabalhadores. Um dos pontos que deve seguir os mesmos moldes da MP de 2020 é a fatia que pode ser acordada entre empregador e empregador - 25%, 50% ou 70%. A nova redução da jornada de trabalho e suspensão de contratos é assunto desta edição do Retrabalho, com Alberto Nemer e Cássio Moro, que recebem a juíza Ana Luiza Fischer, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Ouça!

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