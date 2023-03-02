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Retrabalho

O que é e como identificar o trabalho análogo à escravidão, segundo a lei brasileira?

Ouça a participação dos comentaristas Cássio Moro e Alberto Nemer

Publicado em 02 de Março de 2023 às 11:50

Publicado em 

02 mar 2023 às 11:50
Escravidão, trabalho, direitos
Escravidão, trabalho, direitos Crédito: Pixabay
Relatos de trabalhadores da colheita da uva resgatados em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, descreveram um cenário de violência, condições degradantes de vida e violações a direitos humanos. O caso é o registro mais recente de trabalho análogo à escravidão no Brasil. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro traz a definição jurídica sobre o tema. Mas, afinal de contas, o que a lei brasileira reconhece como trabalho escravo? É possível identificar? Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro abordam o assunto.
Retrabalho - 02-03-23.mp3

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