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Retrabalho

O que é e como funciona: STF decide que Congresso deve regulamentar a licença-paternidade

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 11:33

Publicado em 

05 out 2023 às 11:33
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: STF
Nesta edição do “Retrabalho”, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, trazem como destaque a notícia de que por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou ao Congresso Nacional a aprovação de uma lei para garantir a implementação da licença-paternidade. Pela decisão, os parlamentares terão prazo de 18 meses para criar as regras do benefício. Caso não seja aprovado, a licença-paternidade deverá seguir as mesmas regras da licença-maternidade, que é de 120 dias de afastamento.
CBN - Retrabalho - 05-10-23.mp3

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