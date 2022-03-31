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Retrabalho

O que é a precarização do trabalho? Especialistas analisam o tema

Tema para análise no "Retrabalho", com os comentarista Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 31 de Março de 2022 às 11:33

Publicado em 

31 mar 2022 às 11:33
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Entregador de aplicativo Crédito: Freepik
Aproximadamente 1,4 milhão de trabalhadores em atividade no setor de transporte de passageiros e de mercadorias no Brasil estão em relações laborais entre funcionários e empresas que contratam mão de obra para realizar serviços esporádicos e sem vínculo empregatício, principalmente por meio de aplicativos. Tema para análise no "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Nas últimas semanas, grupos organizados de entregadores realizaram uma onda de protestos e paralisações para reivindicar o aumento das remunerações e segurança. A rotina de dificuldades desses trabalhadores chega a 15 horas de trabalho por dia e muitos não param nem para comer. 
Retrabalho - 31-03-22.mp3

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