O que é a precarização do trabalho? Especialistas analisam o tema

Aproximadamente 1,4 milhão de trabalhadores em atividade no setor de transporte de passageiros e de mercadorias no Brasil estão em relações laborais entre funcionários e empresas que contratam mão de obra para realizar serviços esporádicos e sem vínculo empregatício, principalmente por meio de aplicativos. Tema para análise no "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Nas últimas semanas, grupos organizados de entregadores realizaram uma onda de protestos e paralisações para reivindicar o aumento das remunerações e segurança. A rotina de dificuldades desses trabalhadores chega a 15 horas de trabalho por dia e muitos não param nem para comer.