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Retrabalho

O futuro do trabalho: há ocupações com chances de "sumirem" no Brasil?

Quem responde são os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 11:42

Publicado em 

13 out 2022 às 11:42
Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mais da metade das ocupações que existem hoje no Brasil podem desaparecer em cerca de duas décadas. Esta é a conclusão de pesquisadores brasileiros que usaram como base um modelo da Universidade de Oxford (Reino Unido) e adaptaram os cálculos para a realidade do mercado de trabalho do Brasil. Eles calculam que 58,1% dos empregos no país podem desaparecer em cerca de vinte anos devido à automação, considerando as tecnologias já existentes. O estudo avança em relação a outros levantamentos ao incluir os postos de trabalho informal, além daqueles com carteira assinada. O estudo conclui que trabalhadores no setor informal têm maior chance de ver seus empregos serem substituídos por máquinas do que aqueles com carteira assinada. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com Alberto Nemer. O que esperar do futuro do mercado de trabalho? Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 13-10-22

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