O fim da suspensão de contratos e de jornada de trabalho; entenda

Com 2020 termina também o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). O programa foi criado em abril pelo governo federal aos trabalhadores que tiveram redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho em função da crise causada pela pandemia. Assunto para análise e orientação de Alberto Nemer e Cássio Moro, no último Retrabalho do ano! Os comentaristas destacam que as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários, seja de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos e terão que voltar à jornada normal a partir do dia 1º de janeiro, já que não há sinal de prorrogação. Ouça!