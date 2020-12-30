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prazo do decreto

O fim da suspensão de contratos e de jornada de trabalho; entenda

Ouça as orientações dos juristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:28

Publicado em 

30 dez 2020 às 16:28
Benefício emergencial para empresas e trabalhadores termina nesta quinta (31) Crédito: Edson Chagas
Com 2020 termina também o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). O programa foi criado em abril pelo governo federal aos trabalhadores que tiveram redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho em função da crise causada pela pandemia. Assunto para análise e orientação de Alberto Nemer e Cássio Moro, no último Retrabalho do ano! Os comentaristas destacam que as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários, seja de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos e terão que voltar à jornada normal a partir do dia 1º de janeiro, já que não há sinal de prorrogação. Ouça!
Retrabalho - 30-12-20

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