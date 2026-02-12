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Retrabalho

O fim da escala 6x1: desafios jurídicos para a redução da jornada

Ouça a análise dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 12 de Fevereiro de 2026 às 11:27

Publicado em 

12 fev 2026 às 11:27
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país Crédito: Letycia Bond/Agência Brasil
Nesta edição do quadro Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro trazem como destaque o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil. O projeto, que ganhou força após intensa mobilização social, foi encaminhado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pode ser votado em plenário já em maio de 2026. A medida propõe uma mudança histórica na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), visando mais tempo de descanso e qualidade de vida para o trabalhador. A discussão analisa os impactos dessa transição para o mercado de trabalho e para a produtividade das empresas, especialmente nos setores de comércio e serviços. Enquanto defensores apontam ganhos para a saúde mental e o bem-estar social, críticos alertam para o possível aumento nos custos operacionais e a necessidade de adaptação das escalas de revezamento. Entender os aspectos legais e as implicações práticas dessa reforma é fundamental para empregadores e empregados acompanharem o que pode ser uma das maiores transformações trabalhistas das últimas décadas. Ouça a conversa completa! 
CBN - Retrabalho - 12-02-26.mp3

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