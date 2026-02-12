O fim da escala 6x1: desafios jurídicos para a redução da jornada

Nesta edição do quadro Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro trazem como destaque o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil. O projeto, que ganhou força após intensa mobilização social, foi encaminhado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pode ser votado em plenário já em maio de 2026. A medida propõe uma mudança histórica na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), visando mais tempo de descanso e qualidade de vida para o trabalhador. A discussão analisa os impactos dessa transição para o mercado de trabalho e para a produtividade das empresas, especialmente nos setores de comércio e serviços. Enquanto defensores apontam ganhos para a saúde mental e o bem-estar social, críticos alertam para o possível aumento nos custos operacionais e a necessidade de adaptação das escalas de revezamento. Entender os aspectos legais e as implicações práticas dessa reforma é fundamental para empregadores e empregados acompanharem o que pode ser uma das maiores transformações trabalhistas das últimas décadas. Ouça a conversa completa!