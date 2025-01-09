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Retrabalho

Novo salário mínimo: o que muda para o trabalhador brasileiro?

Ajuste impacta uma série de benefícios e serviços que usam o piso nacional como referência

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:47

Publicado em 

09 jan 2025 às 11:47
Salário mínimo no Brasil, notas de dinheiro
Salário mínimo no Brasil Crédito: Divulgação
O novo salário mínimo subiu de R$ 1.412 em 2024 para R$ 1.518 em 2025, uma alta de 7,5%. A mudança, que passou a valer em 1º de janeiro, impacta uma série de benefícios e serviços que usam o piso nacional como referência. Entre os benefícios que terão mudanças nos valores, estão, por exemplo, o abono salarial PIS/Pasep; benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o seguro desemprego. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam o que muda, do ponto de vista dos direitos, para o trabalhador brasileiro. Ouça a conversa completa!
CBN – Retrabalho - 09-01-25.mp3

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