Novo pacote trabalhista vai permitir uso do FGTS para pagar creche

Nesta edição do "Retrabalho" o destaque é a informação de que o governo federal anunciou nesta quarta-feira (04) um pacote de medidas para estimular a geração de empregos para mulheres e jovens. Além da liberação dos recursos da conta vinculada ao FGTS para o pagamento de creche, a proposta prevê a modernização das regras de aprendizagem profissional previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre as mudanças para o público mais jovem está a ampliação do prazo de duração do contrato de trabalho de dois anos para três anos e em determinadas situações, até quatro anos. Ouça a conversa completa com o comentarista Alberto Nemer!