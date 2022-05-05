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Retrabalho

Novo pacote trabalhista vai permitir uso do FGTS para pagar creche

Quem explica é o comentarista Alberto Nemer

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:03

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:03
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do "Retrabalho" o destaque é a informação de que o governo federal anunciou nesta quarta-feira (04) um pacote de medidas para estimular a geração de empregos para mulheres e jovens. Além da liberação dos recursos da conta vinculada ao FGTS para o pagamento de creche, a proposta prevê a modernização das regras de aprendizagem profissional previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre as mudanças para o público mais jovem está a ampliação do prazo de duração do contrato de trabalho de dois anos para três anos e em determinadas situações, até quatro anos. Ouça a conversa completa com o comentarista Alberto Nemer!
Retrabaho - 05-05-22.mp3

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