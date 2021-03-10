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CLT pode ser usada?

Novas modalidades de trabalho: intermediação via plataformas digitais

Os juristas Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com o advogado e professor André Zipperer

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:06

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:06
O assunto é teletrabalho Crédito: Tima Miroshnichenko/Pexels
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a advogado e professor doutor André Zipperer. O assunto é a intermediação de mão de obra via plataformas digitais das novas modalidades de trabalho. A questão virou uma realidade ainda mais latente com a pandemia, com a ida de milhares de trabalhadores brasileiros para o teletrabalho. Para Zipperer, o Direito urge de mudanças para se adequar ao novo formato laboral. Ouça a discussão:
Saiba mais:
André Zipperer é autor do livro "Intermediação de trabalho via plataformas digitais".

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