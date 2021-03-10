Novas modalidades de trabalho: intermediação via plataformas digitais

Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a advogado e professor doutor André Zipperer. O assunto é a intermediação de mão de obra via plataformas digitais das novas modalidades de trabalho. A questão virou uma realidade ainda mais latente com a pandemia, com a ida de milhares de trabalhadores brasileiros para o teletrabalho. Para Zipperer, o Direito urge de mudanças para se adequar ao novo formato laboral. Ouça a discussão: