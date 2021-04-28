Nova MP retoma programa de redução de jornada de trabalho e salário

Nesta edição do retrabalho, o assunto é a manutenção do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). A medida provisória (MP) que permite a retomada do programa foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28). Assinada ontem (27) pelo presidente Jair Bolsonaro, a MP permite que o empregador suspenda contratos de trabalho de funcionários ou reduza proporcionalmente salário e jornada por até 120 dias.
Retrabalho - 28-04-21.mp3
Quem participa da conversa, junto de Alberto Nemer e Cássio Moro, é o advogado José Affonso Dallegrave Neto, pós-doutor em Direito e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Ouça.