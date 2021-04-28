Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

RETRABALHO

Nova MP retoma programa de redução de jornada de trabalho e salário

Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com o advogado e professor da PUC-PR José Affonso Dallegrave Neto

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:16

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:16
A MP que permite a retomada do programa emergencial de manutenção do emprego e renda foi publicada no DOU desta quarta-feira (28). Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do retrabalho, o assunto é a manutenção do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). A medida provisória (MP) que permite a retomada do programa foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28). Assinada ontem (27) pelo presidente Jair Bolsonaro, a MP permite que o empregador suspenda contratos de trabalho de funcionários ou reduza proporcionalmente salário e jornada por até 120 dias.
Retrabalho - 28-04-21.mp3
Quem participa da conversa, junto de Alberto Nemer e Cássio Moro, é o advogado José Affonso Dallegrave Neto, pós-doutor em Direito e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Ouça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP
ITA.living, Javé Construtora
Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração
Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados