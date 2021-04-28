Nova MP retoma programa de redução de jornada de trabalho e salário

A MP que permite a retomada do programa emergencial de manutenção do emprego e renda foi publicada no DOU desta quarta-feira (28).

Nesta edição do retrabalho, o assunto é a manutenção do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). A medida provisória (MP) que permite a retomada do programa foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28). Assinada ontem (27) pelo presidente Jair Bolsonaro, a MP permite que o empregador suspenda contratos de trabalho de funcionários ou reduza proporcionalmente salário e jornada por até 120 dias.