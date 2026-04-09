Nova lei garante direito a folga para realização de exames preventivos; entenda!

Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque é que desde a última segunda-feira (6) entrou em vigor uma nova lei que amplia o direito à folga para realizar exames de saúde relacionados à prevenção de determinados tipos de câncer. Além disso, as empresas passam a ser obrigadas a informar aos funcionários sobre essa possibilidade, bem como sobre campanhas oficiais de vacinação para o papilomavírus humano (HPV) e outros tipos de prevenção ao câncer. A norma, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), também garante ao trabalhador o direito de se ausentar do trabalho por até três dias a cada 12 meses, para a realização de exames preventivos, sem prejuízo da remuneração. O comentarista Alberto Nemer explica. Ouça a conversa completa!