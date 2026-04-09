Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

Nova lei garante direito a folga para realização de exames preventivos; entenda!

Ouça as explicações do comentarista Alberto Nemer

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 11:02

Publicado em 

09 abr 2026 às 11:02
A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de próstata, assim como a realização de exames periódicos e preventivos
A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de próstata, assim como a realização de exames periódicos e preventivos Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque é que desde a última segunda-feira (6) entrou em vigor uma nova lei que amplia o direito à folga para realizar exames de saúde relacionados à prevenção de determinados tipos de câncer. Além disso, as empresas passam a ser obrigadas a informar aos funcionários sobre essa possibilidade, bem como sobre campanhas oficiais de vacinação para o papilomavírus humano (HPV) e outros tipos de prevenção ao câncer. A norma, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), também garante ao trabalhador o direito de se ausentar do trabalho por até três dias a cada 12 meses, para a realização de exames preventivos, sem prejuízo da remuneração. O comentarista Alberto Nemer explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 09-04-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados