"Não quero ser chefe. E agora?" Especialistas analisam tendência e implicações!

Uma tendência observada no mercado é de profissionais que dispensam a ascensão e não querem ser chefes. Também há profissionais brasileiros que buscam cada vez mais um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e planejam sua carreira de acordo com isso. A pesquisa “Futuro do Trabalho 2024: onde estamos e para onde vamos”, da plataforma de inteligência Futuros Possíveis com apoio do Grupo Boticário, ouviu 2.011 pessoas com mais de 16 anos e identificou que, embora 27% queiram ganhar mais e ter benefícios melhores nos próximos dois anos, só 10% ambicionam assumir cargos de gestão. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro tratam do assunto e suas implicações no mercado de trabalho. Ouça a conversa completa!