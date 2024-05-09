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Retrabalho

"Não quero ser chefe. E agora?" Especialistas analisam tendência e implicações!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 11:23

Publicado em 

09 mai 2024 às 11:23
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]A inteligência emocional contribui para criar um ambiente de trabalho de confiança entre gestão e liderados (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock) Crédito:
Uma tendência observada no mercado é de profissionais que dispensam a ascensão e não querem ser chefes. Também há profissionais brasileiros que buscam cada vez mais um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e planejam sua carreira de acordo com isso. A pesquisa “Futuro do Trabalho 2024: onde estamos e para onde vamos”, da plataforma de inteligência Futuros Possíveis com apoio do Grupo Boticário, ouviu 2.011 pessoas com mais de 16 anos e identificou que, embora 27% queiram ganhar mais e ter benefícios melhores nos próximos dois anos, só 10% ambicionam assumir cargos de gestão. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro tratam do assunto e suas implicações no mercado de trabalho. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 09-05-24.mp3

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