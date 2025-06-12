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Retrabalho

Namoro no ambiente de trabalho: conheça as regras e condutas!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 12 de Junho de 2025 às 11:18

Publicado em 

12 jun 2025 às 11:18
As pausas durante o trabalho ajudam a recarregar as energias (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock)
[Edicase]trabalho (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock) Crédito: Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock
Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque envolve o amor. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam as regras para o namoro no ambiente de trabalho. Especialistas apontam que a empresa não pode proibir o relacionamento, apenas pontuar limites. Segundo o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, nenhuma empresa pode impedir o namoro entre colegas de trabalho, pois isto viola a intimidade e vida privada dos colaboradores. É apontado que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 12-06-25.mp3

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