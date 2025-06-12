Namoro no ambiente de trabalho: conheça as regras e condutas!

Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque envolve o amor. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam as regras para o namoro no ambiente de trabalho. Especialistas apontam que a empresa não pode proibir o relacionamento, apenas pontuar limites. Segundo o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, nenhuma empresa pode impedir o namoro entre colegas de trabalho, pois isto viola a intimidade e vida privada dos colaboradores. É apontado que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Ouça a conversa completa!