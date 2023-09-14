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Retrabalho

Mulher é discriminada em entrevista de emprego por ser mãe; o que diz a lei

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 11:30

Publicado em 

14 set 2023 às 11:30
Samara registrou troca de mensagem que teve com recrutador
Samara registrou troca de mensagem que teve com recrutador Crédito: Reprodução/Linkedin
Uma candidata sofreu discriminação por ser mãe durante uma entrevista de emprego. Indignada com a situação, Samara Braga, de 32 anos, moradora de Cariacica, viralizou nas redes sociais após compartilhar a conversa que teve com o recrutador. Entre as declarações, o homem disse: “Sempre difícil contratar quem tem filhos”. O diálogo ocorreu em uma conversa pelo WhatsApp no início do mês. Samara Braga está desempregada há 2 meses e resolveu compartilhar a situação no LinkedIn, como um alerta para outros profissionais da área. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a legislação trabalhista veda toda a prática de discriminação em qualquer fase do contrato de trabalho, inclusive durante o recrutamento e a contratação. É sobre esse tema que os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro tratam nesta edição do "Retrabalho". 
CBN - Retrabalho - 14-09-23.mp3

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