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RETRABALHO

MP que incentiva empregos para jovens será reeditada; ouça avaliação

A análise é dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 17:55

Publicado em 

22 abr 2020 às 17:55
Criação de emprego formal Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
A Medida Provisória 955/20, publicada pelo Diário Oficial da União na segunda-feira (20), revogou a MP 905/19, que instituiu o Contrato Verde e Amarelo, programa do governo federal voltado para a criação de postos de trabalho entre jovens. O presidente Jair Bolsonaro informou que deverá reeditar a MP. A MP foi editada no ano passado com o objetivo de reduzir encargos trabalhistas de empresas e, dessa forma, estimular a geração de empregos, principalmente entre os jovens.
Considerada complexa, a MP do Contrato Verde e Amarelo recebeu quase duas mil emendas. O texto encontrou resistência no Congresso por trazer medidas que, segundo parlamentares de oposição, iam contra os direitos trabalhistas, como a que autoriza o trabalho aos domingos para todas as categorias. Este é o tema desta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Confira:
RETRABALHO - 22-04-20

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