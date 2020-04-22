MP que incentiva empregos para jovens será reeditada; ouça avaliação

A Medida Provisória 955/20, publicada pelo Diário Oficial da União na segunda-feira (20), revogou a MP 905/19, que instituiu o Contrato Verde e Amarelo, programa do governo federal voltado para a criação de postos de trabalho entre jovens. O presidente Jair Bolsonaro informou que deverá reeditar a MP. A MP foi editada no ano passado com o objetivo de reduzir encargos trabalhistas de empresas e, dessa forma, estimular a geração de empregos, principalmente entre os jovens.