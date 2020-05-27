MP 927 com medidas de proteção do emprego pode ser convertida em Lei?

Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro discutem o futuro da Pedida Provisória 927/2020, em tramitação no Congresso Nacional, que poderá ser aprovada e convertida em lei. A medida, em vigor desde o fim de março, prevê regulamentação para o teletrabalho, uso de banco de horas e antecipação de feriados e férias individuais ou coletivas, por exemplo, como alternativas para evitar demissões em massa em meio à crise do novo coronavírus. Por outro lado, o texto já recebeu mil emendas e ainda não é consenso. Acompanhe a análise!