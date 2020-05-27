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RETRABALHO

MP 927 com medidas de proteção do emprego pode ser convertida em Lei?

Ouça às análises do quadro "Retrabalho" desta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:31

Publicado em 

27 mai 2020 às 15:31
Carteira de trabalho Crédito: Edson Chagas
Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro discutem o futuro da Pedida Provisória 927/2020, em tramitação no Congresso Nacional, que poderá ser aprovada e convertida em lei. A medida, em vigor desde o fim de março, prevê regulamentação para o teletrabalho, uso de banco de horas e antecipação de feriados e férias individuais ou coletivas, por exemplo, como alternativas para evitar demissões em massa em meio à crise do novo coronavírus. Por outro lado, o texto já recebeu mil emendas e ainda não é consenso. Acompanhe a análise!
RETRABALHO - 27-05-20
O Retrabalho trata ainda de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), que afastou por justa causa para demissão um trabalhador pego com maconha durante horário de intervalo da jornada do trabalho. O caso ocorreu em março de 2014. O trabalhador que trabalhava em um condomínio, estava com outros dois colegas, todos uniformizados, em carro particular, no Estacionamento do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha quando foram abordados pela polícia.

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