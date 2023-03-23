Montadoras paralisam produção e dão férias coletivas aos funcionários; quais são seus direitos

Volkswagen, GM, Stellantis, Mercedes-Benz e Hyundai precisaram parar a produção e colocaram funcionários em férias coletivas. Para analistas, o encarecimento do crédito (alta taxa de juros) e a redução do poder de compra da população reduziram o potencial de financiamento e, consequentemente, diminuíram a demanda por carros novos. O Comitê de Política Monetária deve manter nesta semana a atual taxa de juros em 13,75%, o que mantém financiamentos caros e pode segurar a indústria automotiva por mais tempo. As empresas passaram a conceder férias coletivas em fábricas pelo país. As férias coletivas são um direito das empresas, mas a CLT determina algumas regras para assegurar os direitos dos trabalhadores durante o período. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto.