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Retrabalho

Montadoras paralisam produção e dão férias coletivas aos funcionários; quais são seus direitos

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:37

Publicado em 

23 mar 2023 às 11:37
Carro/velocímetro
carro/velocímetro Crédito: Pixabay
Volkswagen, GM, Stellantis, Mercedes-Benz e Hyundai precisaram parar a produção e colocaram funcionários em férias coletivas. Para analistas, o encarecimento do crédito (alta taxa de juros) e a redução do poder de compra da população reduziram o potencial de financiamento e, consequentemente, diminuíram a demanda por carros novos. O Comitê de Política Monetária deve manter nesta semana a atual taxa de juros em 13,75%, o que mantém financiamentos caros e pode segurar a indústria automotiva por mais tempo. As empresas passaram a conceder férias coletivas em fábricas pelo país. As férias coletivas são um direito das empresas, mas a CLT determina algumas regras para assegurar os direitos dos trabalhadores durante o período. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho". Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. 
Retrabalho - 23-03-23.mp3

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