Ministro defende revisão da escala 6x1 por "imposição"; especialistas analisam!

Nesta semana foi destaque a fala do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), defendendo a criação de uma "imposição legal" para que a redução da escala 6x1 se concretize. Segundo o ministro, é necessário partir de estudos e diagnósticos, mas disse que, se não houver uma "imposição legal", a redução da jornada de trabalho "nunca chegará". Marinho participou de um debate sobre o tema na Câmara Federal. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o assunto. Ouça a conversa completa!