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Retrabalho

Ministro defende revisão da escala 6x1 por "imposição"; especialistas analisam!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 11:04

Publicado em 

13 nov 2025 às 11:04
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país Crédito: Letycia Bond/Agência Brasil
Nesta semana foi destaque a fala do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), defendendo a criação de uma "imposição legal" para que a redução da escala 6x1 se concretize. Segundo o ministro, é necessário partir de estudos e diagnósticos, mas disse que, se não houver uma "imposição legal", a redução da jornada de trabalho "nunca chegará". Marinho participou de um debate sobre o tema na Câmara Federal. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -13-11-25.mp3

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