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Retrabalho

Minirreforma trabalhista: saiba o que muda nos contratos de trabalho

Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro conversaram com a advogada trabalhista e doutora pela Universidade de São Paulo Maíra Fonseca

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 17:49

Publicado em 

18 ago 2021 às 17:49
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a "minirreforma" trabalhista, a Medida Provisória (MP) n° 1.045, que propõe um novo regime especial de reinserção e qualificação para os trabalhadores. A Câmara dos Deputados concluiu, na quinta-feira (12), a votação da MP, que agora segue para o Senado. Em meio às dúvidas e polêmicas que existem sobre o assunto, participa da conversa a advogada trabalhista Maíra Fonseca. Ela é conselheira Estadual da OAB/PR; doutora pela Universidade de São Paulo, além de professora e autora de obras jurídicas.  Ouça as explicações completas!
Retrabalho - 18-08-21.mp3

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