Minirreforma trabalhista: saiba o que muda nos contratos de trabalho

Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a "minirreforma" trabalhista, a Medida Provisória (MP) n° 1.045, que propõe um novo regime especial de reinserção e qualificação para os trabalhadores. A Câmara dos Deputados concluiu, na quinta-feira (12), a votação da MP, que agora segue para o Senado. Em meio às dúvidas e polêmicas que existem sobre o assunto, participa da conversa a advogada trabalhista Maíra Fonseca. Ela é conselheira Estadual da OAB/PR; doutora pela Universidade de São Paulo, além de professora e autora de obras jurídicas. Ouça as explicações completas!