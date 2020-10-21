Mercado e pandemia: impacto econômico, custo do emprego e FGTS; ouça

Entre as dúvidas respondidas estão temas como o momento econômico seguinte à pandemia e quais podem ser os impactos para o trabalhador; como acompanhar o momento seguinte ao fim do pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal; o pagamento da multa de 40% do FGTS é uma proteção ao emprego?; e ainda a precarização do mercado de trabalho.