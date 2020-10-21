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TEMA DO TALK SHOW CBN

Mercado e pandemia: impacto econômico, custo do emprego e FGTS; ouça

Ouça as explicações de Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:54

Publicado em 

21 out 2020 às 15:54
Carteira de Trabalho Crédito: Ana Volpe/Agência Senado
 
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro, a pedido dos ouvintes, continuam a esclarecer as dúvidas que aparecem sobre o impacto da pandemia no mercado de trabalho. O tema foi discutido, no último dia 7 deste mês, no talk show da CBN Vitória.
Entre as dúvidas respondidas estão temas como o momento econômico seguinte à pandemia e quais podem ser os impactos para o trabalhador; como acompanhar o momento seguinte ao fim do pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal; o pagamento da multa de 40% do FGTS é uma proteção ao emprego?; e ainda a precarização do mercado de trabalho.
Ouça os questionamentos e as análises dos comentaristas!
Retrabalho - 21-10-20

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