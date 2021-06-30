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Médica Ludhmila Hajjar no Retrabalho: entenda as sequelas da Covid, a proteção da vacina e saúde no trabalho

Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a médica Ludhmila Hajjar

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:43

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:43
Nesta edição do "Retrabalho", Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a médica cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, referência no tratamento da Covid-19 no Brasil. O assunto em debate são as sequelas da doença na saúde dos trabalhadores. Para ela, o Brasil vive uma terceira onda do coronavírus desde a segunda semana de maio e o cenário só vai mudar com, pelo menos, 50% da população vacinada. Enquanto isso, a médica tem se debruçado sobre estudos das graves sequelas cardíacas do “pós-Covid”. Hajjar explica que até seis meses depois tem se observado complicações cardiovasculares relacionadas ao Sars-Cov-2. "A Covid-19 não termina quando você sai do hospital ou do consultório". Acompanhe a conversa:
Retrabalho - 30/06/2021
Ludhmila Hajjar, médica cardiologista que é referência no tratamento da Covid-19 no Brasil
Ludhmila Hajjar, médica cardiologista que é referência no tratamento da Covid-19 no Brasil Crédito: Sérgio Lima

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