Médica Ludhmila Hajjar no Retrabalho: entenda as sequelas da Covid, a proteção da vacina e saúde no trabalho

Nesta edição do "Retrabalho", Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a médica cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, referência no tratamento da Covid-19 no Brasil. O assunto em debate são as sequelas da doença na saúde dos trabalhadores. Para ela, o Brasil vive uma terceira onda do coronavírus desde a segunda semana de maio e o cenário só vai mudar com, pelo menos, 50% da população vacinada. Enquanto isso, a médica tem se debruçado sobre estudos das graves sequelas cardíacas do “pós-Covid”. Hajjar explica que até seis meses depois tem se observado complicações cardiovasculares relacionadas ao Sars-Cov-2. "A Covid-19 não termina quando você sai do hospital ou do consultório". Acompanhe a conversa: