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Retrabalho

Mau humor: como lidar com esta nova onda nos ambientes corporativos

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 11:05

Publicado em 

13 jul 2023 às 11:05
Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A rotina de trabalho de profissionais insatisfeitos com o emprego. Durante a pandemia de covid aconteceram diversas transformações na cultura corporativa. Uma delas foi o “quiet quitting”, que é a diminuição do engajamento e da produtividade do colaborador, sem uma declaração explícita de demissão. Depois da "desistência silenciosa" entre funcionários que se recusavam a trabalhar além das suas funções pré-definidas em contrato, o mercado de trabalho norte americano passa por uma nova onda de insatisfação em ambientes profissionais, o chamado “grumpy staying”. Em português, esta expressão significa “ficando mal-humorado". 
CBN - Retrabalho - 13-07-23.mp3

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