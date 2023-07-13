Mau humor: como lidar com esta nova onda nos ambientes corporativos

A rotina de trabalho de profissionais insatisfeitos com o emprego. Durante a pandemia de covid aconteceram diversas transformações na cultura corporativa. Uma delas foi o “quiet quitting”, que é a diminuição do engajamento e da produtividade do colaborador, sem uma declaração explícita de demissão. Depois da "desistência silenciosa" entre funcionários que se recusavam a trabalhar além das suas funções pré-definidas em contrato, o mercado de trabalho norte americano passa por uma nova onda de insatisfação em ambientes profissionais, o chamado “grumpy staying”. Em português, esta expressão significa “ficando mal-humorado".