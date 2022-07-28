Mais de 80% dos trabalhadores estão esgotados, aponta pesquisa

Uma pesquisa feita pela Pulses, plataforma de gestão de pessoas, mostra que 81% dos trabalhadores estão se sentindo esgotados. O levantamento mostrou ainda que 60% dos colaboradores relatam estar se sentindo sem disposição para trabalhar, e 67% sentem que precisam provar seu valor no emprego. A pesquisa foi feita com mais de 3 mil pessoas de empresas de diferentes portes e segmentos, com o objetivo de acompanhar o estado emocional dos trabalhadores brasileiros. Tema para esta edição do "Retrabalho", com Alberto Nemer e Cássio Moro. Quem também participa da conversa é a psicóloga e psicanalista Barbara Paiva.