Localização do celular pode servir para prova de hora extra? Especialistas analisam!

A geolocalização do celular, que mostra onde o usuário estava em determinado horário, poderá ser usada para comprovar se o trabalhador tem direito a horas extras. Este entendimento é da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho, que cassou liminar que impedia que o Banco Santander utilizasse prova digital de geolocalização para comprovar jornada de um bancário de Estância Velha (RS). Segundo o colegiado, a prova é adequada, necessária e proporcional e não viola o sigilo telemático e de comunicações garantido na Constituição Federal.