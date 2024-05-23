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Retrabalho

Localização do celular pode servir para prova de hora extra? Especialistas analisam!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 23 de Maio de 2024 às 11:30

Publicado em 

23 mai 2024 às 11:30
Celular
Homem usando celular Crédito: Pixabay
A geolocalização do celular, que mostra onde o usuário estava em determinado horário, poderá ser usada para comprovar se o trabalhador tem direito a horas extras. Este entendimento é da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho, que cassou liminar que impedia que o Banco Santander utilizasse prova digital de geolocalização para comprovar jornada de um bancário de Estância Velha (RS). Segundo o colegiado, a prova é adequada, necessária e proporcional e não viola o sigilo telemático e de comunicações garantido na Constituição Federal.
Segundo o colegiado, a prova é adequada, necessária e proporcional e não viola o sigilo telemático e de comunicações garantido na Constituição Federal. A ação trabalhista foi ajuizada em 2019 e o bancário — que trabalhou 33 anos na instituição — pedia o pagamento de horas extras. Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro analisam o assunto hora extra. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -23-05-24.mp3

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