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PROTEÇÃO DE DADOS

LGPD na área trabalhista: da implementação às polêmicas

Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com a advogada especialista em Direito do Trabalho e professora Ana Sylvia Coelho

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:23

Publicado em 

03 mar 2021 às 16:23
O assunto é LGPD Crédito: Markus Spiske/Pexels
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro recebem a advogada especialista em Direito do Trabalho e professora Ana Sylvia Coelho. O assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP), que deve vigorar em sua totalidade a partir de 1º de agosto, aplicada à área trabalhista. Isso porque a nova legislação deve ser implementada dentro das empresas, mas permeia polêmicas na questão da proteção de dados. Quer entender como a aplicação da LGPD se faz necessária nas relações entre empresa e funcionários? Ouça:

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