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Retrabalho

Levando a babá em viagem de férias? Entenda o que prevê a lei

Ouça as orientações dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 11:58

Publicado em 

02 dez 2021 às 11:58
Viagem, aeroporto, viagem em família
Viagem, aeroporto, viagem em família Crédito: Pexels
Esta quinta-feira, 02 de dezembro, é dia de reestreia no programa CBN Vitória! Alberto Nemer e Cássio Moro agora integram o time das manhãs da rádio que toca notícia, com o Retrabalho, esclarecendo todas as dúvidas em relação ao mercado e direito do trabalho. Nesta edição, os comentaristas abordam o que a lei trabalhista prevê em casos de famílias que querem levar a empegada doméstica ou a babá em viagens de férias. Nemer e Moro apontam que, até 2015, domésticas não tinham direito à hora extra, mas com a alteração da legislação, o texto prevê adicional de 25% do valor do salário enquanto a profissional estiver trabalhando na viagem. Acompanhe a conversa completa!
Retrabalho - 02-12-21

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