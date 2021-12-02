Levando a babá em viagem de férias? Entenda o que prevê a lei

Esta quinta-feira, 02 de dezembro, é dia de reestreia no programa CBN Vitória! Alberto Nemer e Cássio Moro agora integram o time das manhãs da rádio que toca notícia, com o Retrabalho, esclarecendo todas as dúvidas em relação ao mercado e direito do trabalho. Nesta edição, os comentaristas abordam o que a lei trabalhista prevê em casos de famílias que querem levar a empegada doméstica ou a babá em viagens de férias. Nemer e Moro apontam que, até 2015, domésticas não tinham direito à hora extra, mas com a alteração da legislação, o texto prevê adicional de 25% do valor do salário enquanto a profissional estiver trabalhando na viagem. Acompanhe a conversa completa!