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Retrabalho

Legislado versus negociado: o que esperar do julgamento do STF quanto a direitos trabalhistas

Alberto Nemer e Cássio Moro recebem o advogado Túlio Massoni

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:56

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:56
Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do Retrabalho, Alberto Nemer e Cássio Moro recebem o advogado Túlio Massoni, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e professor de pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Em destaque o julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), de ações trabalhistas que discutem se o chamado "acordado" deve prevalecer sobre o "legislado" quando há restrição a direitos trabalhistas não previstos constitucionalmente. Na pauta, o julgamento trata da (in)constitucionalidade da súmula 277, do TST, que dispõe sobre a incorporação das cláusulas de acordos coletivos ao contrato de trabalho e somente poderão ser modificadas mediante nova negociação coletiva - a chamada ultratividade. Ouça:
Retrabalho - 04/08/2021

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