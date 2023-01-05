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Retrabalho

Legislação trabalhista no país pode ser revista; especialistas analisam!

Os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro falam sobre o assunto

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 12:18

Publicado em 

05 jan 2023 às 12:18
Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), descartou a revogação completa da atual legislação trabalhista e defendeu uma revisão parcial na regulamentação. Durante a cerimônia de posse, nesta semana, Marinho também destacou uma "agenda pesada" no Congresso Nacional para a atualização das legislações trabalhistas, com foco na valorização salarial. "Não será uma reforma completa enviada ao Congresso. Nós vamos construindo (a nova regulamentação trabalhista). Ou seja, (as medidas) elas serão fatiadas", disse. O ministro se recusou a falar de trechos específicos para revisão. Afirmou que a missão "passada por Lula" foi um agenda de trabalho com "protagonismo inédito" e no centro das definições das políticas de desenvolvimento do país. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro. Na discussão, o que esperar do Ministério do Trabalho nos próximos anos. Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 05-01-23.mp3

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