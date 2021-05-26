Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Retrabalho

"Juridiquês": há conflito entre a língua e termos do mundo jurídico?

Alberto Nemer e Cássio Moro conversam com Carlos Fonseca, juiz, mestre em Direito, escritor e poeta

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 17:14

Publicado em 

26 mai 2021 às 17:14
Justiça, julgamento, corte
O assunto é o "juridiquês"! Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
A linguagem jurídica também precisa ser clara! É o que discutiram Alberto Nemer e Cassio Moro nesta edição do Retrabalho, que recebeu Carlos Fonseca, juiz, mestre em Direito, escritor e poeta. A conversa debateu como bom - e acessível - português deve ser conciliado ao mundo jurídico, que é repleto da linguagem rebuscada popularmente conhecida como "juridiquês".
"As pessoas sempre perguntam, por exemplo, se há necessidade do uso de expressões em latim no meio jurídico, nos discursos jurídicos, peças jurídicas. Outra questão: textos longos. Peças, parágrafos imensos. Isso, de fato, se reflete em maior clareza da ideia que um jurista quer passar? ", indaga Carlos. Ouça a discussão completa:
Retrabalho - 26/05/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026
Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados