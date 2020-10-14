Juízo 100% digital: saiba os impactos de procedimentos remotos

Nesta edição do Retrabalho, Cássio Moro repercute a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de aprovar, no último dia 6 de outubro, o ato normativo que permite a adoção do chamado “juízo 100% digital”. O modelo prevê que todos os atos processuais, inclusive audiências e julgamentos, sejam realizados exclusivamente por meio eletrônico e de maneira remota. A escolha por esse sistema, porém, é facultativa e a decisão de adotá-lo ou não será de cada tribunal regional. Quais os impactos dessa medida? Ouça a análise do comentarista!