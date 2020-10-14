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RETRABALHO

Juízo 100% digital: saiba os impactos de procedimentos remotos

Ouça a análise do comentarista Cássio Moro

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 15:52

Publicado em 

14 out 2020 às 15:52
"Juízo 100% digital", aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é destaque no Retrabalho Crédito: Pexels
Nesta edição do Retrabalho, Cássio Moro repercute a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de aprovar, no último dia 6 de outubro, o ato normativo que permite a adoção do chamado “juízo 100% digital”. O modelo prevê que todos os atos processuais, inclusive audiências e julgamentos, sejam realizados exclusivamente por meio eletrônico e de maneira remota. A escolha por esse sistema, porém, é facultativa e a decisão de adotá-lo ou não será de cada tribunal regional. Quais os impactos dessa medida? Ouça a análise do comentarista!
Retrabalho - 14-10-20.mp3

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