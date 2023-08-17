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Retrabalho

"Job hopping": trocar de emprego diversas vezes deixa de ser tabu?

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:12

Publicado em 

17 ago 2023 às 11:12
Mulher, emprego, trabalho
Mulh, Crédito: Pixabay
O fenômeno do “job hopping”, que se refere à prática de profissionais mudarem de emprego com frequência e de forma voluntária, vem chamando a atenção no mercado de trabalho. Esses profissionais estão em busca constante de novos desafios. Embora não se estabeleçam com frequência em uma única empresa, a menos que sejam oferecidas oportunidades de progressão interna, as empresas começaram a valorizar positivamente essa tendência. Tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. 
Retrabalho - 17-08-23

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