"Job hopping": trocar de emprego diversas vezes deixa de ser tabu?

O fenômeno do “job hopping”, que se refere à prática de profissionais mudarem de emprego com frequência e de forma voluntária, vem chamando a atenção no mercado de trabalho. Esses profissionais estão em busca constante de novos desafios. Embora não se estabeleçam com frequência em uma única empresa, a menos que sejam oferecidas oportunidades de progressão interna, as empresas começaram a valorizar positivamente essa tendência. Tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro.