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Retrabalho

Hora extra e "banco" de horas: entenda a diferença!

Ouça as dicas dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 05 de Fevereiro de 2026 às 11:23

Publicado em 

05 fev 2026 às 11:23
A empresa deve adicionar valores como horas extras, adicional noturno, insalubridade e periculosidade no cálculo do 13° salário.
 horas extras Crédito: Divulgação
Passou do horário? Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam a diferença no conceito de "hora extra" e "banco de horas". Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 05-02-26.mp3

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