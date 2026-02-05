Hora extra e "banco" de horas: entenda a diferença!

Passou do horário? Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam a diferença no conceito de "hora extra" e "banco de horas". Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 05-02-26.mp3
Publicado em 05 de Fevereiro de 2026 às 11:23
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