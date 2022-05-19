Governo federal estuda reduzir valor depositado no FGTS dos trabalhadores

O governo Jair Bolsonaro (PL) estuda reduzir o valor depositado pelas empresas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores. A diminuição na parcela mensal pode ser de até 75%. A informação é do jornal "Folha de São Paulo". Além disso, a multa em caso de demissão sem justa causa cairia pela metade, de 40% para 20%, com a justificativa de reduzir o custo dos empregadores na contratação. O Ministério da Economia propõe ainda, segundo o jornal, cortar a alíquota de contribuição que as empresas recolhem sobre o salário dos trabalhadores, de 8% para 2%. Assunto para o Retrabalho, com Alberto Nemer e Cássio Moro! Ouça!