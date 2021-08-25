Governador detalha ações econômicas na crise do coronavírus no ES

Em março deste ano, o governo do Estado anunciou um pacote com novas medidas socioeconômicas, estimado em R$ 1,8 bilhão, para enfrentamento das consequências da pandemia nos segmentos da economia e na área social. Nesta edição do Retrabalho, os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro trazem como convidado para a conversa o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Em destaque na conversa as ações econômicas que estão sendo adotadas no Estado em meio aos efeitos da pandemia da Covid-19 e o foco na geração de empregos. Acompanhe!