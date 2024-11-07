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Retrabalho

Funcionários em greve: IA pode “substituir” mão de obra?

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 11:29

Publicado em 

07 nov 2024 às 11:29
Inteligência Artificial no reconhecimento facial
Inteligência Artificial Crédito: eugene barmin/Freepik
Recentemente foi destaque na imprensa internacional a notícia que o CEO de uma startup de busca por IA, ofereceu assistência ao New York Times (NYT) em meio a uma greve de trabalhadores no jornal. 
O movimento, anunciado pelo sindicato de trabalhadores do NYT, reúne funcionários responsáveis pelo suporte de software e análise de dados na operação de negócios do jornal, que pedem um aumento salarial anual de 2,5% e a manutenção de dois dias de trabalho presencial por semana. 
Nesta edição do “Retrabalho”, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam o assunto. Há desrespeito à greve de funcionários? Decisão “antitrabalhista”? Cenário do futuro, com substituição dos humanos por IA? Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 07-11-24.mp3

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