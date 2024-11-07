Funcionários em greve: IA pode “substituir” mão de obra?

Inteligência Artificial Crédito: eugene barmin/Freepik

Recentemente foi destaque na imprensa internacional a notícia que o CEO de uma startup de busca por IA, ofereceu assistência ao New York Times (NYT) em meio a uma greve de trabalhadores no jornal.

O movimento, anunciado pelo sindicato de trabalhadores do NYT, reúne funcionários responsáveis pelo suporte de software e análise de dados na operação de negócios do jornal, que pedem um aumento salarial anual de 2,5% e a manutenção de dois dias de trabalho presencial por semana.

Nesta edição do “Retrabalho”, os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam o assunto. Há desrespeito à greve de funcionários? Decisão “antitrabalhista”? Cenário do futuro, com substituição dos humanos por IA? Ouça a conversa completa!