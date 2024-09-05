Funcionários do X Brasil são demitidos de forma "inesperada"; entenda

A rede social X, de Elon Musk, fechou as portas da sede brasileira da empresa no dia 17 de agosto. E foi destaque no noticiário a informação que a equipe brasileira foi demitida em 15 minutos, em um sábado. Um dos ex-funcionários da empresa trouxe o seguinte relato ao portal "G1". 'Que no dia 15 de agosto, uma quinta-feira, houve uma reunião on-line da equipe de cerca de 35 pessoas do X Brasil com Linda Yaccarino, diretora-executiva da big tech, e outros profissionais da empresa. Na chamada, eles mencionaram preocupações com o cenário da operação brasileira do X e deram a entender que haveria mudanças. Mas, em nenhum momento, falaram em fechar o escritório".
Dois dias depois, no sábado, às 10h, a equipe foi chamada para uma nova reunião. Foi então que ele e o restante da equipe foram comunicados sobre o fechamento do escritório no Brasil e, consequentemente, sobre a perda dos seus empregos. Segundo o ex-funcionário, a reunião durou cerca de 15 minutos. Nesta edição do "Retrabalho", o comentarista Cássio Moro fala sobre o tema. Afinal, existe um "padrão" para uma demissão? O que é uma demissão coletiva? Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -05-09-24.mp3
[fonte: informações do G1]