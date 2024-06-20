Funcionário que "finge" que trabalha pode ser penalizado? Entenda!

Nos últimos dias foi destaque no noticiário a informação de que um banco americano demitiu mais de uma dúzia de funcionários após investigar alegações de que eles estavam fingindo trabalhar. Os funcionários foram “dispensados após análise de alegações envolvendo simulação de atividade de teclado, criando a impressão de trabalho ativo”, de acordo com divulgações apresentadas à Autoridade Reguladora da Indústria Financeira.

Dispositivos e software para imitar a atividade dos funcionários, às vezes conhecidos como “mouse movers” ou “mouse jigglers”, decolaram durante a era do trabalho em casa, estimulada pela pandemia, com as pessoas trocando dicas sobre como usá-los nos sites de mídia social Reddit e TikTok. Este é o assunto em destaque nesta edição do "Retrabalho". Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro analisam esse tipo de ocorrência. Funcionário que "finge" que trabalha pode ser penalizado? Demitido? Ouça a conversa completa!