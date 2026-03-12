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Retrabalho

Funcionário pode ser desligado a qualquer momento, por diferentes motivos? Entenda!

Acompanhe com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 12 de Março de 2026 às 11:44

Publicado em 

12 mar 2026 às 11:44
Futebol
Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Nesta edição do Retrabalho, o assunto em destaque é o técnico Filipe Luís que foi demitido do Flamengo, no último dia 3, mesmo após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca. Levantamento do portal "G1" traz que ele deixou o cargo com números expressivos: aproveitamento de quase 70% em 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Em 2026, porém, o time não conseguiu manter o desempenho. Das 15 derrotas no comando da equipe, cinco ocorreram neste ano. Foi o pior início de temporada do clube nos últimos 10 anos, com vice-campeonatos na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. Mesmo com excelente histórico e desempenho, o funcionário pode ser desligado a qualquer momento, por diferentes motivos, ainda que nem sempre estejam claros? Quando uma instituição decide desligar um profissional de destaque sem explicar com clareza como funcionam os critérios e processos internos, existem riscos? Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 12-03-26.mp3

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