Funcionário pode ser desligado a qualquer momento, por diferentes motivos? Entenda!

Nesta edição do Retrabalho, o assunto em destaque é o técnico Filipe Luís que foi demitido do Flamengo, no último dia 3, mesmo após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca. Levantamento do portal "G1" traz que ele deixou o cargo com números expressivos: aproveitamento de quase 70% em 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Em 2026, porém, o time não conseguiu manter o desempenho. Das 15 derrotas no comando da equipe, cinco ocorreram neste ano. Foi o pior início de temporada do clube nos últimos 10 anos, com vice-campeonatos na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. Mesmo com excelente histórico e desempenho, o funcionário pode ser desligado a qualquer momento, por diferentes motivos, ainda que nem sempre estejam claros? Quando uma instituição decide desligar um profissional de destaque sem explicar com clareza como funcionam os critérios e processos internos, existem riscos? Ouça a conversa completa!