Funcionário pode expor sua preferência política no trabalho? Entenda

Às vésperas do segundo turno das eleições municipais, que ocorre em quatro municípios da Grande Vitória, Alberto Nemer e Cássio Moro discutem a exposição de posicionamentos políticos no ambiente de trabalho: afinal, os funcionários de determinada empresa podem se expor politicamente com suas predileções por candidatos e partidos? Entre outros questionamentos possíveis, apontam os comentaristas, estão ainda: a empresa pode, por exemplo, criar políticas que vetem os funcionários que eles façam propaganda no ambiente de trabalho e até em suas redes sociais? O empregador, por sua vez, também pode fazer propaganda de determinado candidato e tentar "influenciar" o subordinado por essa escolha? Liberdades individuais e as regras trabalhistas dão o tom do comentário. Ouça a análise: