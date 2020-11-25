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ELEIÇÕES 2020

Funcionário pode expor sua preferência política no trabalho? Entenda

Ouça a análise dos juristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 16:42

Publicado em 

25 nov 2020 às 16:42
Trabalhadores Crédito: Pixabay
Às vésperas do segundo turno das eleições municipais, que ocorre em quatro municípios da Grande Vitória, Alberto Nemer e Cássio Moro discutem a exposição de posicionamentos políticos no ambiente de trabalho: afinal, os funcionários de determinada empresa podem se expor politicamente com suas predileções por candidatos e partidos? Entre outros questionamentos possíveis, apontam os comentaristas, estão ainda: a empresa pode, por exemplo, criar políticas que vetem os funcionários que eles façam propaganda no ambiente de trabalho e até em suas redes sociais? O empregador, por sua vez, também pode fazer propaganda de determinado candidato e tentar "influenciar" o subordinado por essa escolha? Liberdades individuais e as regras trabalhistas dão o tom do comentário. Ouça a análise:
Retrabalho CBN - 25-11-20
 

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