Funcionário morto por causa de hora do 'cafezinho': como anda o clima na sua empresa?

Um homem foi morto por seu chefe durante o expediente, na última segunda-feira (6), em São Leopoldo (RS). De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime teria sido um desentendimento por conta do horário estipulado para o intervalo do café. Segundo o delegado André Serrão, o gestor, que não era proprietário da empresa, havia determinado que os funcionários só poderiam tomar café durante uma determinada faixa de horário. Neste caso, o empregador, mesmo não tendo envolvimento direto, pode responder pela morte do funcionário? Assunto para Alberto Nemer e Cássio Moro, nesta edição do Retrabalho. Nossos comentaristas chamam a atenção para que as empresas tenham condições de avaliar como está o clima entre as equipes e redobrar os cuidados em relação à saúde mental dos trabalhadores.