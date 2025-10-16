Funcionamento dos supermercados aos domingos: o que entra em discussão?

Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o funcionamento dos supermercados aos domingos no Espírito Santo. Isso porque empresários do setor vão se reunir nesta quinta-feira (16) para debater o assunto. As cláusulas da convenção da categoria devem estar definidas até o dia 30 de outubro, para serem acertadas entre o sindicato patronal e dos trabalhadores do comércio até 1º de novembro, que é a data-base da categoria no Estado. Ouça a conversa completa!