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Retrabalho

Funcionamento dos supermercados aos domingos: o que entra em discussão?

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 11:18

Publicado em 

16 out 2025 às 11:18
Vendas em supermercados sobem 15,8% em fevereiro
Vendas em supermercados  Crédito: EBC
Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o funcionamento dos supermercados aos domingos no Espírito Santo. Isso porque empresários do setor vão se reunir nesta quinta-feira (16) para debater o assunto. As cláusulas da convenção da categoria devem estar definidas até o dia 30 de outubro, para serem acertadas entre o sindicato patronal e dos trabalhadores do comércio até 1º de novembro, que é a data-base da categoria no Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -16-10-25.mp3

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