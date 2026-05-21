Folga nos dias de jogos do Brasil? Especialistas explicam se é possível!

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 no estádio 974 na Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque vem do futebol! Aproxima-se a Copa do Mundo e, com ela, retorna uma das dúvidas trabalhistas mais brasileiras possíveis: em dia de jogo da Seleção, precisa trabalhar? A resposta é direta: sim, precisa. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam que jogo do Brasil em Copa do Mundo não é feriado.

Ou seja, por lei, o expediente segue normalmente, independentemente do jogo, do horário ou da fase da competição. A liberação de funcionários, quando ocorre, depende exclusivamente da decisão da empresa. Em muitos casos, o expediente é suspenso por algumas horas e volta após a partida, o que exige organização interna para evitar prejuízos no atendimento ou no fluxo de trabalho. Ouça a conversa completa!

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Jogos do Brasil na fase de grupos:

13 de junho, sábado (19h): Brasil x Marrocos - NY

19 de junho, sexta-feira (22h): Brasil x Haiti - Filadélfia

24 de junho, quarta-feira (19h): Brasil x Escócia - Miami

Se avançar para a próxima fase, o cenário pode se repetir, o que significa mais partidas em dia de trabalho caso a seleção siga no torneio.