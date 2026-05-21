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Retrabalho

Folga nos dias de jogos do Brasil? Especialistas explicam se é possível!

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 11:13

Publicado em 

21 mai 2026 às 11:13
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 no estádio 974 na Copa do Mundo do Catar
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 no estádio 974 na Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "Retrabalho", o assunto em destaque vem do futebol! Aproxima-se a Copa do Mundo e, com ela, retorna uma das dúvidas trabalhistas mais brasileiras possíveis: em dia de jogo da Seleção, precisa trabalhar? A resposta é direta: sim, precisa. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro explicam que jogo do Brasil em Copa do Mundo não é feriado. 
Ou seja, por lei, o expediente segue normalmente, independentemente do jogo, do horário ou da fase da competição. A liberação de funcionários, quando ocorre, depende exclusivamente da decisão da empresa. Em muitos casos, o expediente é suspenso por algumas horas e volta após a partida, o que exige organização interna para evitar prejuízos no atendimento ou no fluxo de trabalho. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 21-05-26.mp3
Jogos do Brasil na fase de grupos:
13 de junho, sábado (19h): Brasil x Marrocos - NY
19 de junho, sexta-feira (22h): Brasil x Haiti - Filadélfia
24 de junho, quarta-feira (19h): Brasil x Escócia - Miami
Se avançar para a próxima fase, o cenário pode se repetir, o que significa mais partidas em dia de trabalho caso a seleção siga no torneio.
A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

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