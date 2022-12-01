Fim de ano chegou: tira-dúvidas sobre o décimo terceiro e férias coletivas

Nesta edição do “Retrabalho” os temas em destaque despertam dúvidas, em especial, nesta época de fim de ano: o décimo terceiro salário e as férias coletivas. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro esclarecem as principais dúvidas sobre o tema. O décimo terceiro, por exemplo, é uma obrigação para todos os empregadores que possuem empregados contratados pelo modelo CLT, ou seja, com carteira assinada, que tenha trabalhado por pelo menos 15 dias durante o ano e não tenha sido demitido por justa causa. A primeira parcela do 13° salário pode ser recebida por ocasião das férias. Neste caso, o empregado deve solicitar o adiantamento por escrito ao empregador até janeiro do respectivo ano.