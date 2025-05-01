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Retrabalho

Fim da jornada de oito horas diárias? Especialistas analisam o que esperar do futuro do trabalho

Ouça a análise dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 01 de Maio de 2025 às 11:29

Publicado em 

01 mai 2025 às 11:29
Data: 28/10/2008 - Ilustração: Audiência pública vai discutir jornada do magistério - Editoria: Cidade NA - Foto: Ed. de arte/Arabson - Jornal Notícia Agora
Jornada de trabalho - carga horária Crédito: Arabson
Expectativas e a realidade de trabalho atual. Nesta semana "O Globo" noticiou o caso de Brielle Asero, recém-formada em marketing, que se tornou uma sensação da internet em outubro de 2023 após compartilhar sua angústia sobre um dia de trabalho das 9h às 17h (um expediente típico de oito horas). Em seu vídeo, ela expressou, entre lágrimas, o impacto que essa nova rotina teve sobre ela e o vídeo acumulou milhões de visualizações.
"O que foi surpreendente foi a resposta de seus empregadores: em meados de dezembro, ela foi demitida da startup onde trabalhava, em uma atitude que, segundo ela, porém, não estava diretamente relacionada ao seu vídeo viral, mas que destacou uma desconexão entre as expectativas dos jovens e o mercado de trabalho atual.
Embora houvesse especulações iniciais de que sua exposição pública levou à sua demissão, Brielle esclareceu que sua saída da empresa foi devido a razões internas. De acordo com o jornal Business Insider, a startup que a contratou em Nova York admitiu que não tinha carga de trabalho suficiente nem capacidade organizacional para fornecer treinamento adequado", informa reportagem de "O Globo". Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o tema. O que se tem de modelos atuais de jornada de trabalho e para onde caminhamos em relação ao futuro? Para os jovens, por exemplo, será o fim da jornada de oito horas diárias de trabalho? Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho - 01-05-25.mp3

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