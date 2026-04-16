Fim da escala 6x1: o que muda no cálculo da jornada de trabalho? Entenda!

Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a discussão em torno do fim da jornada 6x1. O Congresso brasileiro deve analisar até o final de maio o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1 — modelo de jornada em que o funcionário trabalha seis dias na semana e tem apenas um dia de descanso. A proposta foi enviada ao Legislativo pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (14). Ela reduz a carga semanal de trabalho de 44 para 40 horas, garante dois dias de descanso remunerado e proíbe qualquer redução salarial em decorrência da mudança.