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Fim da escala 6x1: o que muda no cálculo da jornada de trabalho? Entenda!

Quem explica são os comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 11:15

Publicado em 

16 abr 2026 às 11:15
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país Crédito: Letycia Bond/Agência Brasil
Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a discussão em torno do fim da jornada 6x1. O Congresso brasileiro deve analisar até o final de maio o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1 — modelo de jornada em que o funcionário trabalha seis dias na semana e tem apenas um dia de descanso. A proposta foi enviada ao Legislativo pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (14). Ela reduz a carga semanal de trabalho de 44 para 40 horas, garante dois dias de descanso remunerado e proíbe qualquer redução salarial em decorrência da mudança. 
CBN - Retrabalho - 16-04-26.mp3

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