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Retrabalho

Fim da escala 6x1? Comissão do Senado aprova texto que vai ao plenário!

Ouça a análise dos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro

Publicado em 11 de Dezembro de 2025 às 11:37

Publicado em 

11 dez 2025 às 11:37
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país Crédito: Letycia Bond/Agência Brasil
Nesta edição do "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro trazem como destaque a notícia que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (10) uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais. Atualmente o limite da jornada é de 44 horas por semana. A votação da proposta foi simbólica e seguirá para análise do plenário do Senado. Caso seja aprovado, o texto ainda precisa receber o aval da Câmara dos Deputados.
A PEC prevê o fim da chamada escala 6x1. De acordo com informações do portal "G1", a proposta ganhou fôlego após manifestações e uma mobilização popular, que já reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas a favor do texto. Em um rito mais demorado, a Câmara também discute uma PEC semelhante.
O texto limita o trabalho diário a 8 horas, com carga máxima semanal de 36 horas, distribuídas em até cinco dias por semana, sem possibilidade de redução de salário. Além disso, fixa o direito a pelo menos dois dias consecutivos de repouso remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. Ouça a conversa completa!
CBN - Retrabalho -11-12-25.mp3

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