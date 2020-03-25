Fechamento de lojas: o uso de férias adiantadas e banco de horas

Nesta edição do quadro "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro detalham um assunto que tem chamado a atenção em tempos de quarentena: a situação dos trabalhadores do comércio. Com o fechamento dos estabelecimentos comerciais, e as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento social, há uma preocupação para o setor. Embora haja possibilidade de empresas e empregados acordam o regime de home office, outras empresas deram férias coletivas e em algumas os funcionários atuam apenas de maneira interna.
Os comentaristas analisam que a adoção do adiantamento de férias e o uso do banco de horas podem ser alternativas durante a determinação de fechamento de lojas. O diálogo entre empregador e empregado deve ser sempre transparente também. Ouça as explicações completas:
RETRABALHO