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RETRABALHO

Fechamento de lojas: o uso de férias adiantadas e banco de horas

Coronavírus: como fica a situação dos trabalhadores de estabelecimentos comerciais?

Publicado em 25 de Março de 2020 às 19:22

Publicado em 

25 mar 2020 às 19:22
No Centro de Vitória, lojas ficaram fechadas, e as ruas, vazias Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do quadro "Retrabalho", os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro detalham um assunto que tem chamado a atenção em tempos de quarentena: a situação dos trabalhadores do comércio. Com o fechamento dos estabelecimentos comerciais, e as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento social, há uma preocupação para o setor. Embora haja possibilidade de empresas e empregados acordam o regime de home office, outras empresas deram férias coletivas e em algumas os funcionários atuam apenas de maneira interna.
Os comentaristas analisam que a adoção do adiantamento de férias e o uso do banco de horas podem ser alternativas durante a determinação de fechamento de lojas. O diálogo entre empregador e empregado deve ser sempre transparente também. Ouça as explicações completas:
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