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Retrabalho

Fazendo as contas: tempo gasto com WhatsApp e e-mails já corresponde a 60% da jornada

Ouça a participação dos comentaristas Alberto Nemer e Cassio Moro

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 11:31

Publicado em 

22 dez 2022 às 11:31
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
A carga horária de um profissional, em média, é de seis a oito horas por dia, mas nem toda essa jornada é utilizada realmente para as tarefas laborais. Isso porque mais da metade de um dia de trabalho é gasto com WhatsApp, e-mails e participação em reuniões que duram mais do que o necessário. Segundo um estudo realizado pela Asana, uma plataforma de gestão do trabalho remoto, os funcionários gastam quase 60% de sua jornada com as chamadas tarefas secundárias. A pesquisa aponta que, do total dessa jornada, 33% vai para funções específicas, ou seja, para as quais o trabalhador foi contratado. Apenas 9% do tempo é gasto com planejamento estratégico que poderia torná-lo melhor em suas tarefas. A pesquisa também concluiu que a quantidade de tempo gasto no planejamento, caiu de 13% em 2019 para 9% neste ano. Este é o tema em destaque nesta edição do "Retrabalho", com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Ouça a conversa completa!
Retrabalho - 22-12-22.mp3

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