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Retrabalho

Faltas injustificadas no trabalho: o que diz a lei?

Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o assunto

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 11:29

Publicado em 

11 ago 2022 às 11:29
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do "Retrabalho" o tema em destaque são as faltas injustificadas no trabalho. A falta injustificada acontece quando o colaborador não comparece para cumprir sua jornada e também não apresenta uma das justificativas previstas em lei. Ou seja, o colaborador não tem como comprovar, com um documento, o motivo de sua ausência. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro discutem o assunto. Os especialistas explicam que quando a falta injustificada ocorre, o empregador tem a autorização legal para realizar o desconto na folha de pagamento do seu funcionário. 
Retrabalho - 11-08-22

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